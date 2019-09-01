Шевченко неожиданно вызвал еще одного игрока на матчи сборной Украины

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Виктора Коваленко вызвали в сборную Украины
Виктора Коваленко вызвали в сборную Украины / ffu.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав сборной, которая 2 сентября в Киеве начинает подготовительный сбор, полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко.

Таким образом, к квалификационному матчу Евро-2020 с Литвой и товарищескому поединку с Нигерией будут готовиться 25 игроков.

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Ранее Андрей Шевченко объявил состав из 24-х игроков, а также внес четырех футболистов в резервный список.

Вероятно, что вызов связан с травмой основного нападающего команды Романа Яремчука. Роман 29 августа пропустил матч плей-офф квалификации Лиги Европы за "Гент" против "Риеки" из-за повреждения ахиллова сухожилия.

Следующую домашнюю игру в рамках квалификации Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко также проведут против Литвы. Матч состоится 11 октября в Харькове.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
Источник: УАФ
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