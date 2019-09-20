Шевченко объявил состав на матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Литвы

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против сборных Литвы и Португалии.

Также руководитель "сине-желтых" традиционно определил резерв главной команды, в который на этот раз вошли шестеро игроков, сообщает сайт УАФ.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной.

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все – "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент"), Евгений Шахов ("Лечче").

К слову, национальная команда начнет сбор 7 октября в Харькове.

Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков.

Следующие матчи команда Андрея Шевченко проведет против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).