Шевченко объявил состав сборной Украины на матчах с Эстонией и Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в двух ближайших матчах национальной команды. "Сине-желтые" сыграют товарищеский матч против Эстонии и матч в рамках отбора Евро-2020 против Сербии.

Читайте также: Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА Состав сборной Украины Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецьк), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"). Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо" Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтер" Донецк), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия). Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтар" Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо" Киев), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Італия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия). Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк). Вспомнили все: От "дела Мораеса" к победе над чемпионами Европы: путь Украины на Евро-2020 "Сине-желтые" начнут свой последний в 2019 году сбор 11 ноября в Киеве. Игра против Эстонии состоится 14 ноября в Запорожье. 17 ноября "сине-желтые" сыграют последний матч в рамках отбора Евро-2020 против Сербии. Игра состоится в Белграде. Команде Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы.