Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Францией и Польшей – есть сюрпризы

Тренерский штаб сборной Украины по футболу объявил список из 24-х футболистов на товарищеские матчи против Франции и Польши.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Отметим, что получил дебютный вызов в национальную команду полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин. Кроме того, в сборную вернулись полузащитник "Кортрейка" Евгений Макаренко и нападающего "Кайсериспора" Артем Кравец.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо"), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент"), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош"), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Руслан Малиновский ("Аталанта").

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор").

В резервном списке оказались: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Евгений Шахов ("Лечче"), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – "Гент"), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Александр Зубков ("Ференцварош").

Поединок против французов "сине-желтые" проведут 27 марта в Сен-Дени, а уже через четыре дня в Хожуве сыграют с поляками.