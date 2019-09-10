Шевченко объявил состав сборной Украины на товарищеский матч против Нигерии

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Заявка сборной Украины
Заявка сборной Украины / Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые примут участие в матче против Нигерии в Днепре во вторник, 10 сентября.

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Всего в список попали 23 игрока.

Заявка сборной Украины на матч против Нигерии:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Сергей Болбат 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко,
Полузащитники: 6. Владимир Шепелев, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев,
Нападающие: 9. Жуниор Мораес, 18. Роман Яремчук,

По состоянию на утро 10 сентября уже были реализованы 24 тысячи билетов на поединок. В целом же было выпущено 28 тысяч билетов. Поэтому, судя по всему, сегодня на "Днепр Арене" ожидается аншлаг.

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На традиционном предматчевом совещании было утверждено, помимо прочего, в каких комплектах формы сегодня сыграют команды Украины и Нигерии. Наши футболисты впервые выйдут на матч в белом комплекте. Соперники будут играть в черном.

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Теги: Спорт Футбол
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