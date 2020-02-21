Шевченко оценил первую игру "Шахтера" против "Бенфики" в Лиге Европы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и португальской "Бенфикой".
Напомним, "Шахтер" победил "Бенфику" 2:1. При этом арбитр не засчитал взятие ворот Марлосом после использования системы VAR. Отменил арбитр и гол в ворота "Шахтера" после просмотра видеоповтора, но вместо этого назначил пенальти.
Как это было: "Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: два отмененных гола из-за VAR – видео
"Считаю, что Шахтер хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, особенно в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко", – прокомментировал эту ситуацию Андрей Шевченко в комментарии zbirna.com.
Остался главный наставник сборной довольным и игроками сборной Украины, которые сыграли в этом матче. Среди них вратарь Андрей Пятов, защитники Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, полузащитники Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка и нападающий Жуниор Мораес.
"Все сборники "Шахтера" выглядели хорошо, сыграли на своем уровне", – коротко резюмировал Шевченко.
Напомним,
- 27 февраля "Шахтер" сыграет ответный матч против "Бенфики" в Португалии.
- Перед этим команду ждет матч УПЛ – в воскресенье, 23 февраля, против "Десны".
- Сборная Украины первый матч в 2020 году сыграет 27 марта против сборной Франции на выезде. 31 марта "сине-желтые" сыграют против сборной Польши в Хожуве.
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