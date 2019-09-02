Шевченко оценил состояние сборной перед матчем с Литвой

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами. Его команда готовится к матчам квалификации Евро-2020 против Литвы и товарищескому матчу против Нигерии.

– В какой форме приехал Роман Яремчук? Готов ли он играть?

– С ним все в порядке, будет проводить первую тренировку, но в "лайт"-режиме. Все же Роман пропустил последнюю неделю. Очень важно, чтобы он сегодня провел занятия. В дальнейшем будем следить за его состоянием. Если оно улучшится, то Яремчук будет готовиться к игре.

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– На какой позиции будете использовать Александра Зинченко?

– Он универсал, поэтому может играть на разных позициях. Ему сначала нужно попасть в состав, а потом уже определим его место на поле.

– В каком психологическом состоянии прибыли в сборную игроки киевского "Динамо"?

Я пока не общался с ними на эту тему. Я всегда прошу ребят, которые приезжают в сборную, чтобы они оставляли клубные проблемы на стороне. У любого бывают сложные моменты, и я уверен, что "Динамо" выйдет из этой ситуации. Желаем киевлянам удачи. Этот клуб меня вырастил, поэтому я за него буду переживать. Пока же каждый из игроков должен сосредоточиться на матчах национальной сборной. Нам предстоит важная игра отбора и товарищеский поединок, а их я всегда приравниваю к официальным. Команда после длительного перерыва возвращается в Украину, в Днепр, где будет играть против достойного соперника.

– Как вы оцениваете форму Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова, которые не смогли полноценно провести межсезонье?

– Очень положительно. Мне понравились кондиции Андрея, который вернулся после длительного отсутствия, связанного с травмой и последующей операцией. Была очень важна его поддержка. Ярмоленко приехал к нам в июне, провел сбор, хотя и был недостаточно готов и не мог полноценно участвовать в тренировках. Он – положительный игрок, очень важный для нас. Андрей восстановился и провел ряд хороших матчей за "Вест Хэм", забил мяч в последней игре. Виктор же сейчас постоянно играет и добавляет. В отношении него также есть только положительные моменты.

– С чем связан довызов Виктора Коваленко?

– У нас есть костяк команды, с которым мы работаем длительное время. За Виктором мы всегда наблюдали, он входит в обойму сборной. Из-за травмы в последнее время он не играл. Мы видим, что сейчас он восстановился. Этот исполнитель важен для команды, поэтому мы его и вызвали.

– Чемпионы мира в составе сборной U-20 пока не готовы к интеграции в национальную сборную?

Молодых игроков ждет большое будущее только в том случае, если каждый из них будет подтверждать свой уровень уже в новых клубах, во взрослом чемпионате. Мы за всеми наблюдаем, у каждого есть шансы. Но сейчас они должны закрепиться в своих клубах и показывать тот уровень игры, который приблизил бы их к национальной команде.

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– После победы над Сербией во Львове букмекеры называют нас фаворитами группы. Чувствуете ли вы и команда психологическое давление, связанное с грузом лидерства?

– Перед началом отборочного цикла перед командой стояла задача – занять то место, которое позволит попасть на чемпионат Европы. Этим занимается весь тренерский штаб и Украинская ассоциация футбола. Будем мы лидерами или нет, меня это интересует меньше всего. Моя задача – подготовить команду, сделать так, чтобы она показывала качественный футбол и при этом получила путевку на Евро-2020.

Напомним, 7 сентября сборная Украины сыграет на выезде против Литвы матч отбора Евро-2020. После этого в Днепре команду ждет товарищеский матч против сборной Нигерии.

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