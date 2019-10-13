Шевченко: Однозначно будем играть в нашу игру, не исключено, что выйдут другие футболисты

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне матча с Португалией.

По словам Шевченко, обе команды вряд ли будут играть на ничью в этом матче.

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Такой шанс, когда играешь с чемпионами Европы, чемпионами Лиги наций. Это прекрасная команда, которая прекрасно подготовлена, имеет прекрасных исполнителей, имеет одного из лучших игроков в истории мирового футбола (Криштиану Роналду, – Спорт24).

Для нас очень важно сыграть в нашем стиле. Мы играем дома, при заполненных трибунах. Если кто не купил билеты – приглашаем всех на стадион завтра: прекрасная погода, хороший соперник. Мы однозначно будем играть в нашу игру. Я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью в этом матче,

– сказал Шевченко во время пресс-конференции.

Также Андрей Николаевич прокомментировал вопрос о том, что Украине тяжело даются матчи через два дня на третий. Как известно, 11-го октября "сине-желтые" играли с Литвой в Харькове (2:0).

Игроки готовятся на серьезный матч с серьезным соперником. Как команда завтра сыграет – все будет зависеть от нее и от соперника, против которого мы играем. Игроки приезжают, отдаются, тренируются, играют свои матчи, которые должны быть. Через два на третий, думаю, каждой команде проблемно играть. Исходя из этого были сделаны в матче с Литвой замены. Дали возможность лидерами во втором тайме получить 15-20 минут времени, чтобы быстрее восстановиться. Не исключено, что завтра выйдут другие футболисты. Есть более свежие, которые не играли с Литвой,

– резюмировал Шевченко.

Шевченко заявил, что Виталий Миколенко, который пропустил игру против Литвы, готовится к матчу с Португалией. "Он готовился на матч против Литвы. Он в полном порядке и мы будем решать, будет ли он завтра играть", - сказал Андрей Николаевич.

Поединок Украина – Португалия состоится 14-го октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор. Фаворитом матча, по мнению букмекеров, все же являются действующие чемпионы Европы.

Если сборная Украины получит хотя бы одно очко, то гарантирует себе участие в групповом этапе Евро-2020.

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