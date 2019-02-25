Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины

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Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий
Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / twitter.com

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял решение о судьбе центрального защитника Ярослава Ракицкого в национальной команде. Футболист зимой перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".

Шевченко рассказал, что объявит свое решение перед стартовыми матчами сборной Украины в отборе к Евро-2020. "Сине-желтые" на выезде будут играть против Португалии и Люксембурга.

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"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, пересматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", – заявил тренер в комментарии программе "Профутбол".

На дополнительный вопрос журналиста Шевченко ответил, что уже принял решение относительно Ракицкого.

"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я объявлю его в марте", – отметил Шевченко.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?

  • Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
  • Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При том, что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.
  • После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.
  • Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
  • Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
  • Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Ярослав Ракицький Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
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