Шевченко определился с заявкой игроков на матч против Португалии

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Заявка на матч Украина - Португалия
Заявка на матч Украина - Португалия / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые примут участие в матче против Португалии.

На сегодняшнем традиционном совещании было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Соперники выйдут на поле в красном.

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Заявка сборной Украины на матч с Португалией

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 16. Виталий Миколенко, 19. Сергей Болбат, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко,

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 13. Евгений Шахов, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18. Жуниор Мораес.

С тех футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попал защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов.

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Теги: Футбол Украина – Португалия Сборная Украины по футболу Спорт
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