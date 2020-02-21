Шевченко отреагировал на информацию о своем возможном назначении в "Милан"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не думает о возможности возглавить итальянский "Милан".
Спорт24 писал, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера клуба. Ее он может занять уже после Евро-2020.
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"Милан"? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной Украины и здесь даже ничего не рассматривается,
– цитирует Шевченко FootBoom.
Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".
- Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год, а также в сезоне 2008/2009. В 2016 г. он возглавляет сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" вышли в финальную часть Евро-2020.
- К слову, контракт 43-летнего специалиста с УАФ рассчитан до июля 2020 года.
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