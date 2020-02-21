Шевченко отреагировал на информацию о своем возможном назначении в "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не думает о возможности возглавить итальянский "Милан".

Спорт24 писал, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера клуба. Ее он может занять уже после Евро-2020.

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"Милан"? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной Украины и здесь даже ничего не рассматривается,

– цитирует Шевченко FootBoom.

Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".