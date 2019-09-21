Шевченко поделился ожиданиями от дерби "Милан" – "Интер"

В субботу, 21 сентября, состоится миланское дерби – "Милан" будет принимать "Интер" в рамках чемпионата Италии. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который выступал за "Милан" в течение семи сезонов, поделился своими ожиданиями перед этим матчем.

По его словам, у "Интера" лучше сейчас ситуация. Но это особое дерби, где может произойти все что угодно. Об этом Шевченко рассказал в комментарии La Gazzetta dello Sport.

"Интер" находится на шаг впереди "Милана" в развитии. Конте присоединился к прекрасному проекту, но до его прихода там уже был заложен необходимый фундамент. Иначе Антонио не выбрал бы "Интер". Кроме того, клуб подписал игроков, которых он просил. Они – фавориты, но миланское дерби – это нечто особенное. В этом матче возможно все", – отметил Андрей Шевченко.

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Некоторые опасения у Шевченко вызывает и кандидатура наставника "Милана" Марко Джампаоло. Особенно его отсутствие опыта.

"Он прекрасный специалист, но теперь он в большом клубе. И его ждут совсем другие вызовы, по сравнению с "Сампдорией". Это будет совсем другой опыт" и я уверен, что он не забудет свое первое миланское дерби", – подытожил Шевченко.

Напомним, матч "Милан" – "Интер" состоится в субботу, 21 сентября. Начало встречи в 21:45. Обзор матча – на сайте Спорт24.