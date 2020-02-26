Шевченко посетил матч "Челси" – "Бавария" и встретился с легендарным одноклубником: фото
Главный тренер национальной сборной Украины и бывший игрок "Челси" Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб принимал "Баварию".
Шевченко наблюдал за поединком вместе с другим экс-игроком "Челси" Михаэлем Баллаком.
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Отметим, что Шевченко играл за "Челси" с 2006 по 2010 год, ну а поединок закончился со счетом 3:0 в пользу "Баварии".
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