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Шевченко посетил матч "Челси" – "Бавария" и встретился с легендарным одноклубником: фото

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Андрей Шевченко и Михаэль Баллак / twitter.com/FMLMD

Главный тренер национальной сборной Украины и бывший игрок "Челси" Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб принимал "Баварию".

Шевченко наблюдал за поединком вместе с другим экс-игроком "Челси" Михаэлем Баллаком.

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Отметим, что Шевченко играл за "Челси" с 2006 по 2010 год, ну а поединок закончился со счетом 3:0 в пользу "Баварии".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Челси Андрей Шевченко
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