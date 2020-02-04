Шевченко посетил тренировку "Динамо" и пообщался с Цыганковым: видео

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко 3 февраля посетил вечернюю тренировку "Динамо" в турецком Белеке. Вместе с Шевченко был помощник по сборной Украины Андреа Малдера.

Как сообщает сайт "Динамо", Шевченко прибыл в Турцию, чтобы получить информацию о динамовских сборниках от главного тренера киевлян.

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Также Шевченко и Малдера понаблюдали за игроками и кандидатами в национальную команду.

Шевченко достаточно долго общался с Алексеем Михайличенко, пока игроки готовились к занятию и начали разминку.

Затем Шевченко поговорил с динамовскими сборниками. Долгий разговор Шевченко имел с Виктором Цыганковым, который занимается по отдельной программе.

Тренеры сборной планируют присутствовать на контрольном матче "Динамо" со словенской "Олимпией", который состоится 5 февраля.

Шевченко посетил тренировку "Динамо" – видео