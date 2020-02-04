24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Шевченко посетил тренировку "Динамо" и пообщался с Цыганковым: видео

33 Читати новину українською
Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко 3 февраля посетил вечернюю тренировку "Динамо" в турецком Белеке. Вместе с Шевченко был помощник по сборной Украины Андреа Малдера.

Как сообщает сайт "Динамо", Шевченко прибыл в Турцию, чтобы получить информацию о динамовских сборниках от главного тренера киевлян.

Это важно: В "Динамо" рассказали о травме Цыганкова

Также Шевченко и Малдера понаблюдали за игроками и кандидатами в национальную команду.

Шевченко достаточно долго общался с Алексеем Михайличенко, пока игроки готовились к занятию и начали разминку.

Затем Шевченко поговорил с динамовскими сборниками. Долгий разговор Шевченко имел с Виктором Цыганковым, который занимается по отдельной программе.

Тренеры сборной планируют присутствовать на контрольном матче "Динамо" со словенской "Олимпией", который состоится 5 февраля.

Шевченко посетил тренировку "Динамо" – видео

  • Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.
  • Взамен сборная Украины в марте проведет два товарищеских поединка – с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).
  • Летом сборную Украины ждут матчи в рамках чемпионата Европы. Известно, что "сине-желтые" сыграют с Нидерландами и Австрией.
Диагноз "рак": как принять и поддержать
сегодня
1798
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Шевченко Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 февраля 21:39 В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Юрій Семенюк 162
3 февраля 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2785
3 февраля 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 72
3 февраля 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 54
3 февраля 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 239
Новости
Больше новостей
Залиште відгук