Шевченко посетил тренировку "Динамо" и пообщался с Цыганковым: видео
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко 3 февраля посетил вечернюю тренировку "Динамо" в турецком Белеке. Вместе с Шевченко был помощник по сборной Украины Андреа Малдера.
Как сообщает сайт "Динамо", Шевченко прибыл в Турцию, чтобы получить информацию о динамовских сборниках от главного тренера киевлян.
Это важно: В "Динамо" рассказали о травме Цыганкова
Также Шевченко и Малдера понаблюдали за игроками и кандидатами в национальную команду.
Шевченко достаточно долго общался с Алексеем Михайличенко, пока игроки готовились к занятию и начали разминку.
Затем Шевченко поговорил с динамовскими сборниками. Долгий разговор Шевченко имел с Виктором Цыганковым, который занимается по отдельной программе.
Тренеры сборной планируют присутствовать на контрольном матче "Динамо" со словенской "Олимпией", который состоится 5 февраля.
Шевченко посетил тренировку "Динамо" – видео
- Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.
- Взамен сборная Украины в марте проведет два товарищеских поединка – с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).
- Летом сборную Украины ждут матчи в рамках чемпионата Европы. Известно, что "сине-желтые" сыграют с Нидерландами и Австрией.