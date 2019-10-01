Шевченко посетит Италию на фоне слухов о назначении на пост главного тренера "Милана"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретится со спортивным директором "Милана" Паоло Мальдини после матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Шахтер".

Об этом сообщает печатная версия La Gazzetta dello Sport.

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Во время ужина Шевченко с Мальдини могут обсудить возможность назначения украинца на тренерскую должность "россонери" в случае отставки Марко Джампаоло. Сообщается, что украинец может совмещать работу в сборной Украины с "Миланом".

Ранее Tuttomercatoweb уже сообщал о том, что руководство "Милана" рассматривает различные варианты при выборе тренера, а одним из претендентов является Шевченко.

Также приезд Шевченко в Италию связан с игрой донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов против "Аталанты" – встреча пройдет на "Сан-Сиро".

В качестве игрока Андрей Шевченко сыграл в 226 матчах за Милан, забив 127 голов. В составе "россонери" он выигрывал Лигу чемпионов и Серию А, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Италии и Кубок Италии.

Сейчас "Милан" находится на 16-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии. В следующей игре команда сыграет с "Дженоа" 5 октября.