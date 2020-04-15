Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал игрока александрийского клуба, который мог бы успешно интегрироваться в сборной Украины.

Шаран в прямом эфире программы #ЗалишайсязФутболом посоветовал взять в сборную Украины Кирилла Ковальца.

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Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее,

– заявил наставник "Александрии".

На счету 26-летнего полузащитника Кирилла Ковальца в нынешнем чемпионате Украины – 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах. По системе гол+пас он – лучший футболист "Александрии" и восьмой среди всех игроков Премьер-лиги.

Ковалец является сыном известного тренера Сергея Ковальца, который в первой половине 90-х был звездой киевского "Динамо".

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