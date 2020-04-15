Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо"
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал игрока александрийского клуба, который мог бы успешно интегрироваться в сборной Украины.
Шаран в прямом эфире программы #ЗалишайсязФутболом посоветовал взять в сборную Украины Кирилла Ковальца.
Читайте также Юный игрок "Динамо": Если бы сейчас пригласила "Барселона" – не согласился бы
Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее,
– заявил наставник "Александрии".
- На счету 26-летнего полузащитника Кирилла Ковальца в нынешнем чемпионате Украины – 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах. По системе гол+пас он – лучший футболист "Александрии" и восьмой среди всех игроков Премьер-лиги.
- Ковалец является сыном известного тренера Сергея Ковальца, который в первой половине 90-х был звездой киевского "Динамо".
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Комментарии
Читайте также
сегодня , 10:22 Экс-игрок "Динамо" об Алиеве: Человек или неистовый, или ему нужно закусывать
сегодня , 08:33 Возобновление матчей сборной Украины, бой Усика на НСК "Олимпийский": новости спорта 14 апреля
сегодня , 11:26 Кабмин сегодня может разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах во время карантина
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Телеканал "Шахтера" начал вещание в тестовом режимесегодня , 17:20
-
Звездный экс-футболист "Аякса" и "Барселоны" хотел переболеть коронавирусомсегодня , 15:55
-
Звездный футболист "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в интересную игру с мамой: видеосегодня , 13:19
-
Юный игрок "Динамо": Если бы сейчас пригласила "Барселона" – не согласился бысегодня , 14:27
-
Кабмин разрешил членам сборных команд Украины тренироваться во время карантинасегодня , 13:54
-
Самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса– новая датасегодня , 12:16
Предложения партнеров
Комментарии