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Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо"

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Кирилл Ковалец / ФК "Александрия"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал игрока александрийского клуба, который мог бы успешно интегрироваться в сборной Украины.

Шаран в прямом эфире программы #ЗалишайсязФутболом посоветовал взять в сборную Украины Кирилла Ковальца.

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Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее,
– заявил наставник "Александрии".

  • На счету 26-летнего полузащитника Кирилла Ковальца в нынешнем чемпионате Украины – 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах. По системе гол+пас он – лучший футболист "Александрии" и восьмой среди всех игроков Премьер-лиги.
  • Ковалец является сыном известного тренера Сергея Ковальца, который в первой половине 90-х был звездой киевского "Динамо".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу ФК Александрия
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