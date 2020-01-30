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Шевченко провел тренировку со звездами украинского тенниса

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Шевченко и звезды украинского тенниса / instagram.com/lyuda_kichenok

Главный тренер сборной Украины по футболу любит и другие виды спорта. Среди них теннис и гольф.

Именно со звездами украинского тенниса в Киеве провел тренировку Андрей Шевченко. Среди них – Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок и капитан сборной Украины на Кубке Дэвиса Михаил Филима.

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Тренировка состоялась на теннисных кортах в Жулянах.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сергей Стаховский Леся Цуренко Марта Костюк Андрей Шевченко Теннис
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