Шевченко провел тренировку со звездами украинского тенниса
Главный тренер сборной Украины по футболу любит и другие виды спорта. Среди них теннис и гольф.
Именно со звездами украинского тенниса в Киеве провел тренировку Андрей Шевченко. Среди них – Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок и капитан сборной Украины на Кубке Дэвиса Михаил Филима.
К слову: Матчи Кубка Дэвиса Украина – Тайбэй отменят в случае выявления симптомов коронавируса
Тренировка состоялась на теннисных кортах в Жулянах.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Выбор был – либо спиваться, либо достигать успеха в спорте, - чемпион Паралимпиады Виктор Дидухсегодня , 15:35
-
Украинка Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, Левченко стала второйсегодня , 12:25
-
Первое поражение "Шахтера", Кинси Волански напомнила о себе и другие новости спорта 29 январясегодня , 07:20
Комментарии