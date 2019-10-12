Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной Украины против Литвы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление команды в игре против Литвы. Напомним, в этом матче украинцы одержали победу 2:0 и приблизились к выходу на Евро-2020.

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"Мне понравилось, как команда отнеслась к игре. Был баланс, мы ничего не дали сделать сопернику, хорошо переключались с атаки на оборону. Я накануне говорил, что матч будет сложным. Могла возникнуть нервозность после серии нереализованных моментов, но этого не произошло. Наши игроки хорошо перемещали мяч с фланга на фланг и создавали моменты. Реализация, правда, немного подвела, надо лучше использовать моменты. В поединках с лучшими командами их столько, как сегодня, не будет, поэтому надо учиться выжимать максимум", – заявил после матча А дрий Шевченко.

Стоит напомнить, что впереди сборную Украины ждет важный матч против Португалии. Игра состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Победа в этом матче позволит украинцам выйти из группы с первого места на Евро-2020.