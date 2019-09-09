Шевченко рассказал, какие футболисты сыграют против Нигерии

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / facebook.com/pg/UkraineNationalFootballTeam

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким футболистам доверит место в составе команды на товарищескую игру против Нигерии. Поединок состоится в Днепре 10-го сентября.

По словам Шевченко, он проведет ротацию, чтобы дать шанс сыграть тем футболистам, которые до этого меньше появлялись на футбольном поле.

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Обязательно будет ротация и замены. Ребята, которые играли меньше – будут выходить на товарищескую игру. Будем стараться, чтобы структура игры не менялась. Что даст нам эта игра? В первую очередь – это добротная команда, которая хорошо выступила на Кубке Африки, заняла там третье место,
– сказал Шевченко в эфире программы "Профутбол".

Шевченко отметил, что многие футболисты из Нигерии выступает в Англии. "Будет интересно, как наши футболисты смогут адаптироваться к такому силовому и скоростному футболу", –резюмировал Шевченко.

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины уверенно победила Литву в матче квалификации Евро-2020. "Сине-желтые" практически решили задачу выхода на чемпионат Европы 2020 года.

Следующие официальные матчи украинцы проведут в октябре и ноябре против Литвы, Португалии и Сербии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
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