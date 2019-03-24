Шевченко рассказал, кто выйдет на матч с Люксембургом

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне противостояния с Люксембургом в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Шевченко заявил, что с составом на матч против Люксембурга определится в день игры и будут играть те, кто будет в лучшей готовности.

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"С выбором состава мы определимся в день игры. Сегодня пройдет подготовительная тренировка, посмотрим, как ребята восстанавливаются. У нас есть потери – у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем команда чувствует себя нормально. Проведем еще одну тренировку как проверку", – цитирует Шевченко ФФУ.

Главный тренер "сине-желтых" подтвердил, что проведет ротацию.

Как я уже говорил, в следующем поединке отбора однозначно будут изменения в составе. Наша задача – оптимально подойти к игре в плане физической формы игроков. В матче с Португалией футболисты атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Те исполнители, которые будут в лучшей готовности, завтра выйдут на поле,

– отметил тренер украинцев.

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Вместе с тем, Шевченко оценил шансы Андрея Лунина выйти в стартовом составе вместо Андрея Пятова.

"Повторюсь, сегодня у нас будет тренировка, после которой мы определим состав на игру. В нашей команде каждый футболист из заявки может появиться в старте", – сказал Шевченко.

Поединок Люксембург – Украина состоится 25-го марта. Начало матча в 21:45. Сейчас Люксембург возглавляет группу B, имея в своем активе 3 очка.

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