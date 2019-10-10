Шевченко рассказал про настроение сборной Украины перед важным матчем с Литвой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу квалификации Евро-2020 с Литвой.

Шевченко отметил, что победа над Литвой не принесет Украине стопроцентную путевку на Евро.

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Однозначно, уверенность у команды есть. Очень важно добиться положительного результата. При всем уважении к Литве, мы играем дома и хотим выиграть. У нас большие цели. Мы хотим также показать хороший футбол. Я не согласен, что победа завтра откроет перед нами двери на Евро-2020. Мы должны в каждом матче играть на определенном уровне. Не думаю, что мы, победив Литву, на 99,9% выйдем из группы. Варианты будут всегда, пока мы окончательно не решим свою задачу. На каждый матч мы должны настраиваться только на победу,

– заявил наставник главной команды страны.

Вспомнил Шевченко и свой памятный мяч в ворота сборной России, который 9 октября отметил 20-летний юбилей:

Это был очень важный для нас матч, мы смогли сыграть вничью и занять второе место в группе. Вспоминать сейчас ничего. Любой нападающий, когда подходит к мячу, всегда нацелен на ворота соперника. Чтобы забивать голы, надо бить по воротам. Тогда противостояние с Россией было важным для нас. Тот гол остается для меня самым памятным эпизодом.

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Матч между сборными Украины и Литвы состоится в пятницу, 11 октября, на поле харьковского ОСК "Металлист". Начало – в 21:45.

А уже в понедельник, 14 октября, подопечные Шевченко в Киеве примут сборную Португалии.