Шевченко рассказал, продолжит ли он работу со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с УАФ.

Несмотря на все слухи, которые в последнее время сватают тренера в "Милан", Андрей Шевченко может остаться со сборной Украины.

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Мы в процессе переговоров о продлении нового контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед Чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее,

– сказал Шевченко в комментарии FootballHub.

Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".