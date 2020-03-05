Шевченко рассказал, продолжит ли он работу со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с УАФ.
Несмотря на все слухи, которые в последнее время сватают тренера в "Милан", Андрей Шевченко может остаться со сборной Украины.
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Мы в процессе переговоров о продлении нового контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед Чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее,
– сказал Шевченко в комментарии FootballHub.
Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".
- В прошлом году итальянские СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер говорил, что готов в будущем возглавить "россонери".
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.
- Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
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