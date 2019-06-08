Шевченко рассказал, за счет чего удалось победить Сербию

Сборная Украины в отборе на Евро-2020 разгромила сборную Сербии 5:0. Главный наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал составляющие такого успеха.

— Прежде всего сработало то, что мы хорошо подготовились к матчу. Сербы играли в три защитника, мы успели перестроиться. Мы плодотворно поработали на собрании — прежде всего над физической подготовкой. Физическая готовность в этой встрече решила все. Особенно это было важно для тех ребят, у которых давно завершился чемпионат. Евгений Коноплянка отлично подготовился и провел великолепную игру.

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— Как вы думаете, сегодня Украина показала свой максимум или Сербия сыграла слишком слабо?

— Переломный момент сегодня был, когда мы сумели реализовать свои возможности. Потом мы имели преимущество в счете, сербы были вынуждены открывать зоны. Счет большой, но он не имеет значения, для нас важна была победа. Да, мы провели хороший матч. Но у сербов отличная команда, и у нас будет тяжелая игра на выезде. Сейчас не осталось слабых команд в Европе. Если ты потерял 5-7 процентов своей формы, уже будет очень трудно.

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— За счет чего сегодня удалось нейтрализовать грозного форварда Йовича, ведь его даже пришлось заменить?

— За счет командных действий, страховки. Было важно лишить сербов пространства. Защитники должны были играть очень внимательно.

Украина победила Сербию 5:0 и осталась во главе группы. В активе украинцев 7 очков после трех матчей. Впереди — матч против сборной Люксембурга. Игра состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов".