Шевченко согласился возглавить "Милан", но с двумя условиями, – итальянские СМИ

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы возглавить свой бывший клуб – "Милан".

Шевченко объявил о своем решении на встрече с техническим директором клуба Паоло Мальдини и руководителем футбольного отдела Звонимиром Бобаном, сообщает портал Tuttomercatoweb.com.

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При этом Шевченко выставил ряд своих требований: если он возьмется за работу в "Милане", то приступит не раньше ноября из-за желания сначала вывести сборную Украины в финальную часть чемпионата Европы и сохранит свой тренерский штаб.

Отмечается, что функционеры "Милана" взяли время, чтобы обдумать это контрпредложение. Кроме того, параллельно изучаются другие кандидатуры. В частности, называют имена Руди Гарсии и Массимилиано Аллегри.

"Милан" неудачно стартовал в чемпионате под руководством Марко Джампаоло: в 6 стартовых турах команда набрала 6 очков и забила лишь 4 гола. В субботу, 5 октября, "россонери" на выезде встретятся с "Дженоа".

Ранее Спорт24 в своем материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Милан Андрей Шевченко
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