Шевченко, Свитолина, Билодид и Усик попали в топ-100 самых влиятельных украинцев

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В группу "Кумиры" попали сразу семь представителей спорта.

Выше всех среди украинских спортсменов расположился тренер национальной сборной Андрей Шевченко – 59 место.

Читайте также: Зинченко вошел в пятерку самых дорогих левых защитников АПЛ

Среди спортсменов в список 100 самых влиятельных украинцев также вошли дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).

Группу "Кумиры" возглавила первая леди Украины Елена Зеленская (30 место в общем списке). Также в категорию включены телеведущий, волонтер и кандидат в депутаты от "Голоса" Сергей Притула (34), а также бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов (45).

Среди "Кумиров" есть и четыре певца: Тина Кароль (85), Олег Винник (89), Alyona Alyona (96) и MONATIK (100).