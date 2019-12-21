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Шевченко, Свитолина, Билодид и Усик попали в топ-100 самых влиятельных украинцев

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Элина Свитолина

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В группу "Кумиры" попали сразу семь представителей спорта.

Выше всех среди украинских спортсменов расположился тренер национальной сборной Андрей Шевченко – 59 место.

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Среди спортсменов в список 100 самых влиятельных украинцев также вошли дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).

Группу "Кумиры" возглавила первая леди Украины Елена Зеленская (30 место в общем списке). Также в категорию включены телеведущий, волонтер и кандидат в депутаты от "Голоса" Сергей Притула (34), а также бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов (45).

Среди "Кумиров" есть и четыре певца: Тина Кароль (85), Олег Винник (89), Alyona Alyona (96) и MONATIK (100).

Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
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Автор: Висент Луис
Теги: Елина Свитолина Ольга Харлан Дзюдо Александр Усик Теннис Бокс Василий Ломаченко Спорт Новости Спорта Футбол Дария Билодид Андрей Шевченко
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