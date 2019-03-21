Шевченко: Та форма, которую Роналду показал в последних матчах, заставляет нас волноваться

22 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / ffu.ua

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами в Лиссабоне накануне стартового поединка "сине-желтых" в отборе к Евро-2020 против действующих чемпионов Европы.

Шевченко рассказал, что команду в Лиссабоне тепло встретила украинская диаспора.

Читайте также: Раздевалка сборной Украины в Португалии: видео

Кроме того, наставник "сине-желтых" прокомментировал возвращение в сборную Португалии Криштиану Роналду.

Во-первых, Португалия – сильная команда, чемпион Европы. В плане технических характеристик без Роналду эта сборная играла по схеме 4-4-3, а с ним – 4-4-2. Я очень уважаю Криштиану, это один из лучших игроков в истории футбола. Та форма, которую он показал в последних матчах, заставляет нас волноваться. Он не только замечательный игрок, но и лидер команды. Поэтому его возвращение – существенное усиление для Португалии,
– цитирует Шевченко сайт ФФУ.

Также Шевченко сказал, что не общался перед матчем с португальским наставником донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой.

Я общаюсь с Фонсекой. Перед играми мы всегда обсуждаем состояние игроков. Но перед этим матчем я с ним не разговаривал, потому что понимаю его происхождение. Любой португалец любит свою национальную команду – не было смысла говорить об этом. Хотя Фонсека прекрасно чувствует себя в Украине, я не спрашивал его о сборной Португалии. У нас и так достаточно информации,
– резюмировал Андрей Николаевич.

Первый матч между Португалией и Украиной состоится 22 марта в Лиссабоне. Начало игры – в 21:45.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 22 марта: дожди и сильный ветер не позволят насладиться теплом
сегодня
927
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Криштиану Роналду
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
сегодня 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
39
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
сегодня 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 100
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
сегодня 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
57
Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
сегодня 14:19 Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
90
Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
сегодня 12:43 Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
93
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук