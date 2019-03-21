Шевченко: Та форма, которую Роналду показал в последних матчах, заставляет нас волноваться

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами в Лиссабоне накануне стартового поединка "сине-желтых" в отборе к Евро-2020 против действующих чемпионов Европы.

Шевченко рассказал, что команду в Лиссабоне тепло встретила украинская диаспора.

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Кроме того, наставник "сине-желтых" прокомментировал возвращение в сборную Португалии Криштиану Роналду.

Во-первых, Португалия – сильная команда, чемпион Европы. В плане технических характеристик без Роналду эта сборная играла по схеме 4-4-3, а с ним – 4-4-2. Я очень уважаю Криштиану, это один из лучших игроков в истории футбола. Та форма, которую он показал в последних матчах, заставляет нас волноваться. Он не только замечательный игрок, но и лидер команды. Поэтому его возвращение – существенное усиление для Португалии,

– цитирует Шевченко сайт ФФУ.

Также Шевченко сказал, что не общался перед матчем с португальским наставником донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой.

Я общаюсь с Фонсекой. Перед играми мы всегда обсуждаем состояние игроков. Но перед этим матчем я с ним не разговаривал, потому что понимаю его происхождение. Любой португалец любит свою национальную команду – не было смысла говорить об этом. Хотя Фонсека прекрасно чувствует себя в Украине, я не спрашивал его о сборной Португалии. У нас и так достаточно информации,

– резюмировал Андрей Николаевич.

Первый матч между Португалией и Украиной состоится 22 марта в Лиссабоне. Начало игры – в 21:45.

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