Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поддержал вратаря португальского "Порту" Икера Касильяса, который 1 мая перенес сердечный приступ.

Андрей Шевченко в своем Twitter написал слова поддержки Икеру Касильясу после инфаркта, который случился у него во время тренировки.

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"Оставайся сильным, мой друг", – написал Шеченко.

Спорт 24 писал, что во время тренировки "Порту" у Икера Касильяса случился сердечный приступ. 37-летнего голкипера сразу же госпитализировали в больницу для проведения обследования.

Жизни 37-летнего вратаря ничего не угрожает. Касильяс уже опубликовал фото из больницы и заверил, что все под контролем.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Шевченко
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