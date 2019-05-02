Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поддержал вратаря португальского "Порту" Икера Касильяса, который 1 мая перенес сердечный приступ.
Андрей Шевченко в своем Twitter написал слова поддержки Икеру Касильясу после инфаркта, который случился у него во время тренировки.
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"Оставайся сильным, мой друг", – написал Шеченко.
Спорт 24 писал, что во время тренировки "Порту" у Икера Касильяса случился сердечный приступ. 37-летнего голкипера сразу же госпитализировали в больницу для проведения обследования.
Жизни 37-летнего вратаря ничего не угрожает. Касильяс уже опубликовал фото из больницы и заверил, что все под контролем.
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