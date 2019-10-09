Шевченко впервые рассказал о встрече с Мальдини в Милане

14 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Итальянские СМИ всю прошлую неделю "отправляли" Андрея Шевченко в "Милан" на смену Джампаоло, которого отправили в отставку.

Однако Шевченко уже заявил, что не планирует покидать сборную Украины до окончания контракта – летом 2020 года.

Читайте также: "Милан" официально уволил главного тренера

В Милан же Шевченко летал не только посмотреть матч "Аталанта" – "Шахтер", но и встретиться с экс-партнерами по команде. Среди них был не только нынешний технический директор "Милана" Паоло Мальдини, но и другие друзья тренера сборной Украины.

У меня недавно был день рождения. Приехав в Милан, я позвонил многим экс-партнерам по команде и пригласил их провести время вместе со мной. Кто-то смог прийти, кто-то нет. Мы хорошо пообщались, вспомнили классные времена, когда мы все вместе играли в одной команде и добивались отличных результатов.

Буду ли я рассматривать предложения возглавить клуб после Евро-2020? Думаю, нет смысла сейчас об этом говорить. У меня есть моя работа, которую я собираюсь довести до конца. А в будущем – посмотрим,
– слова Шевченко передает Sport.ua со ссылкой на радио "Язык футбола".

Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
12337
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт ФК Милан Андрей Шевченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
8 октября 19:38 Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
Ігор Саджениця 59
Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
8 октября 18:41 Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Юрій Семенюк 235
Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
8 октября 17:55 Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
Ігор Саджениця 86
Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
8 октября 15:02 Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
Ігор Саджениця 77
Полезные советы: как правильно закалять организм?
7 октября 21:35 Полезные советы: как правильно закалять организм?
Назарій Дзюбановський 140
Новости
Больше новостей
Залиште відгук