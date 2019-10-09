Шевченко впервые рассказал о встрече с Мальдини в Милане

Итальянские СМИ всю прошлую неделю "отправляли" Андрея Шевченко в "Милан" на смену Джампаоло, которого отправили в отставку.

Однако Шевченко уже заявил, что не планирует покидать сборную Украины до окончания контракта – летом 2020 года.

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В Милан же Шевченко летал не только посмотреть матч "Аталанта" – "Шахтер", но и встретиться с экс-партнерами по команде. Среди них был не только нынешний технический директор "Милана" Паоло Мальдини, но и другие друзья тренера сборной Украины.

У меня недавно был день рождения. Приехав в Милан, я позвонил многим экс-партнерам по команде и пригласил их провести время вместе со мной. Кто-то смог прийти, кто-то нет. Мы хорошо пообщались, вспомнили классные времена, когда мы все вместе играли в одной команде и добивались отличных результатов.

Буду ли я рассматривать предложения возглавить клуб после Евро-2020? Думаю, нет смысла сейчас об этом говорить. У меня есть моя работа, которую я собираюсь довести до конца. А в будущем – посмотрим,

– слова Шевченко передает Sport.ua со ссылкой на радио "Язык футбола".

Ранее Спорт24 в собственном материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".