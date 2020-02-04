Шевченко вслед за "Динамо" посетил тренировку "Шахтера" и пообщался с Каштру – видео
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку "Шахтера" на сборах в Турции.
Соответствующее видео размещено на YouTube-канале "горняков".
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В частности, Андрей Николаевич пообщался с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру и гендиректором клуба Сергеем Палкиным, обсудив с ними подготовку игроков к возобновлению сезона.
Также Андрей Шевченко пообщался с игроками "Шахтера", которые представляют сборную Украины.
Андрей Шевченко посетил собрание "Шахтера": смотрите видео
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