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Шевченко вслед за "Динамо" посетил тренировку "Шахтера" и пообщался с Каштру – видео

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Шевченко на тренировке "Шахтера" / ФК "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку "Шахтера" на сборах в Турции.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале "горняков".

Как было с "Динамо": Шевченко посетил тренировку "Динамо" и пообщался с Цыганковым: видео

В частности, Андрей Николаевич пообщался с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру и гендиректором клуба Сергеем Палкиным, обсудив с ними подготовку игроков к возобновлению сезона.

Также Андрей Шевченко пообщался с игроками "Шахтера", которые представляют сборную Украины.

Андрей Шевченко посетил собрание "Шахтера": смотрите видео

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко Новости Спорта Шахтер
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