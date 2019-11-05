Шевченко вызвал еще одного футболиста в сборную Украины

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Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня / zarya-lugansk.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды полузащитника луганской "Зари" Дмитрия Иванисеню.

Для 25-летнего футболиста это дебютный вызов в ряды главной команды страны, информирует сайт УАФ.

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Ранее в своей карьере Дмитрий провел 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины. Иванисеня – единственный представитель "Зари" в составе сборной Украины.

Как известно, 25 октября, Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на товарищескую игру против Эстонии и матч отбора в рамках Евро-2020 против Сербии.

В заявку попал Александр Зинченко, который недавно перенес операцию. Вероятно, Иванисеня заменит именно Александра.

Товарищескую игру против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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