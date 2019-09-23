Шевченко вызвал еще одного игрока в сборную Украины на матчи Евро-2020

52 Читати новину українською
Артем Шабанов
Артем Шабанов / ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал игрока "Динамо" Артема Шабанова в лагерь национальной команды. В сборной Украины он заменит партнера по "Динамо" Никиту Бурду.

Как известно, Бурда 22 сентября в матче за "Динамо" против "Ворсклы" получил повреждение колена.

Читайте также: Сайт покупки билетов на матчи сборной Украины заявил об атаке и пожаловался на спекулянтов

Бурда был в списке вызванных игроков для подготовки и участия в ближайших матчах отбора к Евро-2020 против команд Литвы и Португалии.

Сроки восстановления Бурды пока неизвестны.

В новом сезоне Шабанов сыграл за "Динамо" только три матча. На счету Артема один гол в ворота "Ворсклы". За сборную Украины Шабанов дебютировал 10 ноября 2017 года и с тех пор не провел ни одного матча в футболке "сине-желтых".

Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков. Команда Андрея Шевченко следующий матч проведет против Литвы (11 октября).

С полной заявкой сборной Украины можно ознакомиться здесь.

blog_ava
Заморозки в Украине: где будет холоднее всего
сегодня
3765
Теги: Футбол Андрей Шевченко Динамо Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 10:44 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
216
Наши данные могут слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"
сегодня 10:39 Наши данные могут слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"
148
"Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео
сегодня 08:22 "Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео
120
Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
22 сентября 21:49 Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
126
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед": каким еще топ-клубам забивал украинец
22 сентября 18:54 Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед": каким еще топ-клубам забивал украинец
227
Новости
Больше новостей
Залиште відгук