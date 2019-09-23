Шевченко вызвал еще одного игрока в сборную Украины на матчи Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал игрока "Динамо" Артема Шабанова в лагерь национальной команды. В сборной Украины он заменит партнера по "Динамо" Никиту Бурду.

Как известно, Бурда 22 сентября в матче за "Динамо" против "Ворсклы" получил повреждение колена.

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Бурда был в списке вызванных игроков для подготовки и участия в ближайших матчах отбора к Евро-2020 против команд Литвы и Португалии.

Сроки восстановления Бурды пока неизвестны.

В новом сезоне Шабанов сыграл за "Динамо" только три матча. На счету Артема один гол в ворота "Ворсклы". За сборную Украины Шабанов дебютировал 10 ноября 2017 года и с тех пор не провел ни одного матча в футболке "сине-желтых".

Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков. Команда Андрея Шевченко следующий матч проведет против Литвы (11 октября).

С полной заявкой сборной Украины можно ознакомиться здесь.