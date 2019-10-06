Шевченко вызвал футболиста "Александрии" в сборную Украины

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Юрий Панькив
Юрий Панькив / 24 канал

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал вратаря "Александрии" Юрия Панькива в лагерь команды. "Сине-желтые" в ближайшие дни сыграют матчи квалификации Евро-2020.

Панькив вызван в сборную Украины в связи с повреждением Дениса Бойко из "Динамо". Денис из-за травмы пропустит ближайшие десять дней.

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Таким образом, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в состав национальной команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива.

Для опытного вратаря это уже третий подряд вызов в ряды "сине-желтых" но пока Юрий не дебютировал за главную команду Украины.

Ранее вызов в главную команду получили полузащитники Виктор Коваленко ("Шахтер"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

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Сборная Украины начнет подготовку к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии 7 октября в Харькове. 11 октября украинцы сыграют против Литвы в Харькове.

14 октября в Киеве сборная Украины встретится с Португалией. Сейчас подопечные Шевченко с 13 баллами лидируют в группе B.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Александрия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
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