Шевченко вызвал футболиста "Динамо" в сборную Украины

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Артем Беседин
Артем Беседин / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

О вызове Беседина в лагерь сборной Украины, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Последний раз Артем получал вызов в главную команду в июне этого года. Тогда Беседин остался в запасе в матче с Сербией. Также Артем находился в резервном списке "сине-желтых" перед сентябрьскими и октябрьскими поединками.

23-летний игрок с шестью голами является лучшим бомбардиром столичного клуба в чемпионате Украины.

Ранее Андрей Шевченко также вызвал в лагерь сборной Украины Дмитрия Иванисеню из луганской "Зари".

Как известно, 25 октября, Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на товарищескую игру против Эстонии и матч отбора в рамках Евро-2020 против Сербии.

Товарищескую игру против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

Подготовку к поединкам с Эстонией и Сербией украинские футболисты начнут 11 ноября. Команда соберется в Киеве.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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