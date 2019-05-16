Шевченко вызвал в сборную Украины новоиспеченного игрока "Селтика" Шведа

Новичок "Селтика" Марьян Швед вызван в лагерь сборной Украины перед матчами отбора к Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт "Селтики".

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Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 25-го по 30 мая в Харькове. А матч отбора на Евро-2020 с Сербией состоится 7 июня, с Люксембургом – 10 июня.

Как известно, ранее Андрей Шевченко объявил список 11-х легионеров, которые прибудут в расположение "сине-желтых" на начало сбора.

Полный список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня, будет объявлен позже.

Спорт 24 писал, что "Селтик" подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в "Карпатах" до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго.

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