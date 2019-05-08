Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он готов однажды возглавить итальянский "Милан".

Об этом Андрей Шевченко заявил в комментарии DAZN, передает Calciomercato.

"Милан – это клуб, который является частью моей жизни. Но сейчас я занят своей национальной командой. Конечно, однажды я хотел бы тренировать "Милан", потому что я очень привязан к этому клубу, к поклонникам и к моим бывшим товарищам по команде. Возможно, когда-нибудь наступит и моя очередь", – заявил Шевченко.

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Стоит напомнить, что Андрей Шевченко перешел в итальянский "Милан" летом 1999 года. Он выступал за команду до 2006 года, после чего перебрался в лондонский "Челси". В 2008 году Шевченко на один сезон вернулся в "Милан", а впоследствии – в киевский "Динамо". За итальянский клуб нападающий сыграл в 226 матчах, в которых забил 127 мячей.

Пока же "Милан" возглавляет партнер Шевченко по команде Дженнаро Гаттузо. Команда идет на пятой позиции в чемпионате Италии.