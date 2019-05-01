Школьник из Техаса показал феноменальный результат в беге на 100 метров: видео

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Школьник пробежал 100 метров с феноменальным результатом
Школьник пробежал 100 метров с феноменальным результатом

Восходящая звезда в беге, 18-летний старшеклассник из Техаса Мэтью Болинг в ходе местных соревнований пробежал дистанцию 100 метров за 9,98 секунды.

Это время мог бы стать рекордным для спортсменов до 20 лет. Однако студент из Хьюстона установил достижение, когда получил гандикап от попутного ветра. По данным метеоцентра, скорость воздушных потоков составила 4,2 мили в час.

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Действующим обладателем мирового рекорда в этой дисциплине является представитель Ямайки Усейн Болт: на 100-метровке он показал время 9,58 секунды. Этот результат он установил 16 августа 2009 на чемпионате мира в Берлине.

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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