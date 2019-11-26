Шотландия может заменить Россию на Евро-2020, – The Telegraph

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Сборная России по футболу / Фото из открытых источников

Отстранение сборной России по футболу от участия в чемпионате Европы-2020 может привести к тому, что ее место займет национальная команда Шотландии.

Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

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Ранее комитет соответствии WADA рекомендовал устранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Таким образом, Россия может пропустить футбольное Евро-2020, Олимпиаду-2020 и ЧМ-2022 по футболу.

Уже отданы России турниры могут быть переданы другим странам. Причиной возможного отстранения является несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов.

Отметим, что Шотландия выступала в одной группе с россиянами и финишировала на третьем месте. Россия получила путевку в финальный турнир, заняв второе место.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Футбол Шотландия Евро-2020 Допинг
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