Шовковский откровенно рассказал о конфликте с бывшим игроком "Динамо"

Экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о ситуации в клубе с защитником Евгением Хачериди.

Футболист покинул киевлян из-за не лучших отношений с партнерами и тренерским штабом. По словам Шовковского, Хачериди – не командный игрок.

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"Неоднократно в тренировочных моментах, в разных ситуациях, мы его просили, доказывали ему. Был момент, когда мы вместе его едва.. Андрей меня тогда сдержал, сказал: "Да, давай, не будем". Мы с Шевченко просили Хачериди, доказывали ему, предупреждали. Почти были исчерпаны все возможности. Потом – эмоции", – сказал Шовковский.

Тренер вообще не может это делать. Убеждать, не ставить в состав, отлучить от тренировок – да. Это каждый тренер решает для себя: как будет лучше для игрока, для команды. Женя так и не понял, что на него рассчитывают. У него было все. Я не встречал ни одного футболиста с такими фантастическими качествами, как у него – скорость, взрывная скорость, рост. Он координирован достаточно. Но его отношение, непонимание всех тех ключевых моментов привели к тому, чтобы он в своих интервью говорил о том, что его тренеры не понимают. Он, по моему мнению, не командный игрок. И он не смог себя реализовать как индивидуальность и личность,

– подытожил Александр Шовковский в эфире Вацко Light.

Как известно, Евгений Хачериди играл за "Динамо" в период с 2007-го по 2018 год. Он провел за команду 150 матчей и забил 8 голов. После того, как защитник покинул клуб, он выступал за ПАОК.

Сейчас Хачериди подписал контракт с белорусским "Динамо-Брест", за который будет выступать с начала следующего сезона.