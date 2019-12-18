Шовковский признался о разговоре с Ахметовым в 2008 году о переходе в "Шахтер"

44-летний бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, мог ли он перейти в донецкий "Шахтер".

Шовковский рассказал о разговоре с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым и в шутливом тоне сказал, каким образом его могли заинтересовать в переходе в донецкий клуб.

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"Официального предложения не было. Это был 2008 год. Я отдыхал во Франции. В одном из ресторанов я увидел Рината Леонидовича. Он тоже был с друзьями. Наш столик располагался так, что невозможно было пройти на выход мимо нас. Он проходил, мы поздоровались и начали разговаривать. Не буду рассказывать детали нашей дискуссии, но она была очень интересной. Во время разговора он сказал, что однажды хотел купить трех игроков "Динамо". Один из них – Александр Шовковский. Я ответил: "При всем уважении, но как вы себе представляете, чтобы я с "Динамо" перешел в "Шахтер"?

На тот момент мне сложно было представить такой переход, практически нереально. Не видел этого. Возможно, если бы привезли КамАЗ денег, то был бы другой разговор,

– рассказал Шовковский в эфире Вацко Light.

Напомним, Шовковский на протяжении всей карьеры защищал цвета "Динамо" и завершил карьеру в конце 2016 года.