Шовковский признался, почему отказался от предложения Гончарука возглавить Госагентство спорта

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский подтвердил, что получал предложение возглавить Госагентство спорта. Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины отказался от предложения бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука возглавить новосозданный отдел.

В начале февраля появилась информация, что правительство Гончарука ожидают перестановки. СМИ писали, что будет создано Госагентство спорта и его может возглавить Шовковский.

В итоге, Госагентство спорта создали и возглавил его Сергей Левчук, однако уже 18 марта Кабмин уволил его. Также Министерство молодежи и спорта и Министерство культуры вновь разделены.

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Шовковский в интервью Xsport подтвердил, что встречался с Гончаруком, однако отказал экс-главе правительства из-за Евро-2020.

Мне предложили должность в ту структуру которую они хотели сделать, тогда еще существующего министерства. Стать главой направления спортивного департамента молодежи и спорта. Но я тогда откровенно сказал, что у меня приоритет – это Евро-2020 и я не могу изменить эту мечту, к которой мы так долго шли, тем более что я на тот момент не был уверен, будет ли существовать этот департамент, и как долго,

– сказал Шовковский.

СМИ также писали, что Шовковскому якобы предлагали должность главы Министерства молодежи и спорта. Эту информацию опроверг Гончарук, а теперь и Шовковский.

"Нет, должность министра мы не обсуждали", – сказал легендарный голкипер. Он также добавил, что вряд ли бы согласился пойти в политику даже, если бы не было Евро-2020.

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Сейчас Министерство молодежи и спорта возглавляет Вадим Гутцайт. В то же время Шовковский продолжает работу в сборной Украины по футболу.



Новый Кабинет Министров Украины / инфографика 24 канала

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