Шовковский заявил о готовности защищать Украину с автоматом в руках

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Александр Шовковский
Александр Шовковский / Dynamomania.com

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский заявил, что готов защищать Украину с оружием в руках. Он это сделает, если того требуют обстоятельства.

Об этом помощник главного тренера сборной Украины заявил в интервью Янине Соколовой. Она зачитала ему отрывок из его интервью 2014 года, где Шовковский заявил, что не поедет в Крым, если он станет русским.

"Поеду ли этим летом в Крым? Я не уверен. Если Крым будет подконтрольным России, я точно не поеду. Военнообязанный ли я? Да, и служил в армии. Я не два года служил, но прошел курс подготовки "молодого бойца". Я рядовой. Пойду ли в первых рядах, если будут призывать? Да. Родина прикажет – да", – заявил в 2014 году Александр Шовковский.

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На вопрос ведущей, пошел бы Шовковский сейчас с оружием защищать Украину, он ответил "а у меня выбор есть?".

"Просто надо понимать обстоятельства. Да, возможно, сейчас я могу больше пользы здесь принести. Но если будут другие обстоятельства, то по-другому будем смотреть", – ответил Александр Шовковский.

Тогда Янина Соколова задала еще один вопрос: "если российские войска, не дай Бог, зайдут, то Шовковский будет защищать с автоматом страну?", ответ у Шовковского был довольно короткий и однозначеный: "Да. А почему нет?".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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