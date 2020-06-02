Шприцы в раздевалках: российская лыжница рассказала об ужасах на чемпионатах РФ
Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина рассказала ужасы, которые происходят во время юниорских чемпионатов страны.
В интервью порталу "Спорт-Экспресс" Ермошина подтвердила, что видела на юниорских соревнованиях в России шприцы в раздевалках.
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Я это видела, да. Ужас. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они несут ответственность за несовершеннолетних.
Допинг? Я не знаю, что они там кололи. Может, это вовсе не ЭПО, а какой-нибудь витамин С. Я люблю такой пример: если вы едете за рулем, вы же не думаете, что кто-то превышает скорость. Ну осуществляет кто-то нарушения и что? Ты же все равно думаешь только о себе и о вещах, которые зависят непосредственно от тебя,
– рассказала бывшая спортсменка.
Что известно о Полине Ермошиной
Ермошина – участница многодневки "Тур де Ски" сезона-2013/2014, чемпионка Европейского кубка (2013) и многократная чемпионка России среди девушек. Сейчас она работает тренером любителей.
Допинг-скандал в России
- В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международного кодекса в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.