Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина рассказала ужасы, которые происходят во время юниорских чемпионатов страны.

В интервью порталу "Спорт-Экспресс" Ермошина подтвердила, что видела на юниорских соревнованиях в России шприцы в раздевалках.

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Я это видела, да. Ужас. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они несут ответственность за несовершеннолетних.



Допинг? Я не знаю, что они там кололи. Может, это вовсе не ЭПО, а какой-нибудь витамин С. Я люблю такой пример: если вы едете за рулем, вы же не думаете, что кто-то превышает скорость. Ну осуществляет кто-то нарушения и что? Ты же все равно думаешь только о себе и о вещах, которые зависят непосредственно от тебя,

– рассказала бывшая спортсменка.

Что известно о Полине Ермошиной

Ермошина – участница многодневки "Тур де Ски" сезона-2013/2014, чемпионка Европейского кубка (2013) и многократная чемпионка России среди девушек. Сейчас она работает тренером любителей.

Допинг-скандал в России