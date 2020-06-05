Сразу два игрока "Боруссии", Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи, были оштрафованы немецкой Бундеслигой. Футболисты были наказаны за домашние стрижки.

Наказание назначила Немецкая футбольная лига (DFL) после того, как появились фотографии, как они делают стрижки у себя дома, и ни игроки, ни парикмахер не носили средства индивидуальной защиты. Сумма штрафа на данный момент неизвестна.

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Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи оштрафованы за стрижку / Фото: Instagram

"Нет сомнений в том, что профессиональным футболистам также необходимо подстригаться. Однако пока что это необходимо делать в соответствии с организационно-медицинской концепцией", – пишет DFL.

Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler ️https://t.co/ivIR2it7KT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

Также еще четыре игрока "шмелей" стриглись без использования масок, но из-за отсутствия доказательств, штраф им выписан не будет.

"Боруссия" не была об этом проинформирована своевременно, и вполне возможно, что футболистам нужно пройти двухнедельный карантин, если федерация сочтет это целесообразным.