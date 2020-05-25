Штрафы в "Динамо": футболисты впервые назвали суммы санкций в клубе

Футболисты "Динамо" впервые рассказали о том, на сколько штрафуют в киевском клубе за опоздание на тренировку. Интересно, что игроки назвали разную сумму.

По словам форварда Назария Русина, если опоздать, руководство может оштрафовать на 200 долларов. Полузащитник Александр Андриевский усомнился в такой сумме и сказал, что штрафы чуть больше, 500 долларов. Об этом они рассказали на Youtube-канале "Трендець".

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Защитник Виталий Миколенко по поводу пунктуальности игроков команды рассказал:

Первым на тренировку приезжает Никита Бурда. Он все время колено разрабатывает. А последним – как получается, когда и я последним приезжаю. Мне Сидорчук напихал пару дней назад, что я вместе с Караваевым поздно приехал. И теперь я приезжаю раньше.

Что известно о штрафах и премиальных в киевском "Динамо"

В 2018 году Александр Алиев рассказал о своих крупнейших штрафах и самых больших премиальных в киевском "Динамо".

"Мой самый большой штраф в "Динамо" был 70 тысяч долларов? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович наказывал на 100 тысяч долларов. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил. Сколько зарабатывал? Не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Самые большие премиальные – 45 тысяч долларов за игру. Когда с "Валенсией" играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить разве что в казино пойти", – признался Алиев.

Также в 2013 году в сети появилось фото с "прайсом" на штрафы футболистов "Динамо". Тогда за неспортивное поведение в игре или ненужный "горчичник" футболист "Динамо" мог быть оштрафован на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч долларов.