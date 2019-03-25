Шумахер дебютирует на тестах Формулы-1 за рулем Ferrari

Сын семикратного победителя Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик дебютирует на тестах Формулы-1. Он сядет за руль болида Ferrari после гран-при в Бахрейне, которое состоится 29-31 марта.

Мик Шумахер не имеет опыта управления болидами Формулы-1. Поэтому это будет его дебют. Однако сначала он сядет за руль Alfa Romeo C38 – команды, которая сотрудничает с Ferrari. Это состоится в рамках молодежных тестов Формулы-1. Они запланированы на 2 и 3 апреля. Молодежные тесты проводятся для того, чтобы предоставить молодым пилотам шанс показать себя и адаптироваться к технике Ф1. В них имеют право принимать участие только гонщики, проехавшие не более двух Гран-при Ф1 за последний календарный год.

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Только после этого Мик Шумахер сможет пройти тест на болиде SF90 от Ferrari.

Мик Шумахер в 2019 году выступает за академию Ferrari в Формуле-2 – младшей серии Формулы-1. 19-летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской Формуле-3. В прошлом году Шумахер одержал в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии. Именно в Бахрейне Мик Шумахер дебютирует в Формуле-2.