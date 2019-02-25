Шумахер показал шлем для нового сезона в Формуле-2: фото

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Мик Шумахер
Мик Шумахер / Motorsport.com

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик представил шлем, в котором он будет выступать в Формуле-2 за команду Prema Racing.

Мик Шумахер и в дальнейшем будет использовать кислотные цвета – желтый и зеленый – в дизайне своего шлема. Отличием от предыдущих дизайнов стало то, что теперь на нем будет флаг Германии. Так делал и семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер.

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Также на шлем добавился и логотип гоночной академии Ferrari.

Мик Шумахер в 2019 году выступит за академию Ferrari в Формуле-2 – младшей серии Формулы-1. 19-летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской "Формуле-3". В прошлом году Шумахер получил в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии. По ходу следующего сезона "Формулы-1" Шумахер-младший сможет сесть за руль болида Ferrari на тестовых заездах, которые пройдут после этапов в Бахрейне и Испании.

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Теги: Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
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