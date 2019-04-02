Шумахер снова в Ferrari: фото

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Мик Шумахер
Мик Шумахер / twitter.com/scuderiaferrari

Сын легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик участвует в тестах в составе команды итальянской команды Ferrari.

20-летний пилот получил возможность испытать актуальный болид Ferrari образца нынешнего сезона на трассе в Бахрейне.

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Именно в Бахрейне состоялся второй этап Формулы-1, который отметился весьма неожиданными результатами. Победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, который перед тем показал не слишком удачное время.

Мик Шумахер не имеет опыта управления болидами Формулы-1. Поэтому это его дебют. Также Шумахера сможет сесть за болид Ferrari после Гран-при Испании.

Ранее сын легендарного гонщика представил шлем, в котором он будет выступать на Формуле-2. Мик Шумахер выступит за академию Ferrari в Формуле-2 – младшей серии Формулы-1.

Немецкий гонщик подписал контракт с командой К, в составе которой провел последние два сезона в европейской "Формуле-3". В прошлом году Шумахер одержал в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии.

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Теги: Спорт Формула-1
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