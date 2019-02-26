Швед больше хотел играть за "Динамо", но "Селтик" не оставил шансов

Футболист сборной Украины Марьян Швед зимой был продан в "Селтик", но вернулся в "Карпаты" на правах аренды.

Ведущий "Цыганык Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал, что полузащитник "Селтика" Марьян Швед хотел трансфер в "Динамо".

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Первый раз – когда он переходил в "Севилью", у него также было предложение от "Динамо". Но тогда больше заплатили испанцы – 1 миллион евро. Сейчас была сумма в 2 миллиона фунтов, это хорошая цена для "Карпат". Сомневаюсь, что "Динамо" было готово предложить эти деньги за Шведа. Хотя определенное предложение было, и Швед хотел остаться в Украине,

– сказал журналист.

К слову, 31 января Швед перешел в шотландский клуб, но сразу после подписания контракта отправился в аренду в "Карпаты". Во Львове он будет выступать до апреля, после чего вернется в Шотландию, где начнет подготовку к новому сезону.

Контракт Шведа с шотландцами рассчитан на 4,5 года. Трансфер оценивается в примерно 2 миллиона евро.

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