Швед больше хотел играть за "Динамо", но "Селтик" не оставил шансов
Футболист сборной Украины Марьян Швед зимой был продан в "Селтик", но вернулся в "Карпаты" на правах аренды.
Ведущий "Цыганык Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал, что полузащитник "Селтика" Марьян Швед хотел трансфер в "Динамо".
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Первый раз – когда он переходил в "Севилью", у него также было предложение от "Динамо". Но тогда больше заплатили испанцы – 1 миллион евро. Сейчас была сумма в 2 миллиона фунтов, это хорошая цена для "Карпат". Сомневаюсь, что "Динамо" было готово предложить эти деньги за Шведа. Хотя определенное предложение было, и Швед хотел остаться в Украине,
– сказал журналист.
К слову, 31 января Швед перешел в шотландский клуб, но сразу после подписания контракта отправился в аренду в "Карпаты". Во Львове он будет выступать до апреля, после чего вернется в Шотландию, где начнет подготовку к новому сезону.
Контракт Шведа с шотландцами рассчитан на 4,5 года. Трансфер оценивается в примерно 2 миллиона евро.
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