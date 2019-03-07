Швед будет сильным партнером по сборной Украины, – Марлос

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Марьян Швед
Марьян Швед / Фото из открытых источников

Полузащитник "Шахтера" Марлос поделился ожиданиями от матча против "Карпат" в 21 туре УПЛ.

В частности, Марлос неожиданно прокомментировал игру форварда "Карпат" и сборной Украины Марьяна Шведа.

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"Хорошо знаю "Карпаты": их сильные и слабые стороны, как они играют. Пока не разбирали соперника, но я интересуюсь украинским футболом и командами", – сказал Марлос.

Швед – хороший игрок. Давно за ним слежу, по его прогрессом, знаю все его технические возможности. В будущем он будет сильным партнером по сборной Украины. Швед имеет потенциал, думаю, что мы сможем друг друга дополнить.

Матч украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 10 марта.

К слову, летом в "Селтик" перейдет украинский футболист Марьян Швед. Бывший тренер "Селтика" Брендан Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат".

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Теги: Спорт Сборная Украины по футболу ФК Карпаты Марьян Швед Футбол
Источник: 24 Канал
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