Швед может зимой покинуть "Селтик", сыграв за клуб лишь 35 минут

22-летний футболист "Селтика" и сборной Украины по футболу Марьян Швед может уйти из шотландского клуба уже следующей зимой.

Шотландская газета The Scotsman составила рейтинг из 10 игроков "кельтов", которые могут покинуть "Селтик" в январе. На 9 месте этого списка оказался Марьян Швед.

К слову: Швед впервые с июля сыграл за "Селтик", его клуб разбомбил соперника в чемпионате Шотландии

"Украинец надеется получить хотя бы несколько игровых минут в этом сезоне. Если этого не произойдет, его могут отдать в аренду туда, где он получит игровое время", – пишет издание.

Как отмечают журналисты, речь идет о тех игроках, которые не нашли себя в команде и тех, относительно которых есть заинтересованность со стороны других клубов.

Кроме Марьяна в списке присутствуют Одсонн Эдуард, Кэлвин Миллер, Эбу Куасси, Скотт Синклер, Льюис Морган, Кристофер Аер, Джек Хендри, Крейг Гордон и на первой позиции – вратарь Коннор Хазард.

Швед, который перешел в "Селтик" из львовских "Карпат", в текущем сезоне сыграл лишь 3 матча за шотландскую команду во всех турнирах, в общей сложности проведя на поле 35 минут.